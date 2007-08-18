Партію на основі НУ-НС буде створено за зразком велосипеда

Блок “Наша Україна – Народна самооборона” приступить до формування політичної партії на своїй основі не пізніше кінця 2007 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху “Народна самооборона”, про це повідомив лідер блоку Юрій ЛУЦЕНКО під час прес-конференції у Полтаві.

“Реєстрація партії очікується одразу після виборів, коли будуть сформовані керівні органи Верховної Ради та український уряд”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Він нагадав, що всі 9 партій, які увійшли в НУ-НС, на своїх з’їздах прийняли рішення об’єднатися в єдину партію.

Ю.ЛУЦЕНКО також назвав доречним об’єднання в межах однієї партії представників лівих і правих політичних течій. “Я б назвав це партією велосипеда, який має праву та ліву педалі, що дають рух, і міцне консервативне кермо, яке задає рух у правильному напрямку”, - сказав він, додавши, що така практика поширена в Європі.