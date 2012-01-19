Янукович власноруч прибрав одну залізну огорожу біля собору

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прибув до Свято-Покровського собору для участі у святкуванні Водохреща.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, одразу після прибуття до храму В.ЯНУКОВИЧ дав розпорядження охороні прибрати усі огородження поблизу Свято-Покровського собору - щоб люди, які прийшли взяти участь у чині Великого освячення води, змогли безперешкодно підійти до місця проведення обряду.

В.ЯНУКОВИЧ власноруч прибрав одну залізну огорожу, зазначили в прес-службі.