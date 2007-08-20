Україні намалюють великий герб

Кабінет Міністрів України постановою № 1044 від 15 серпня 2007 року затвердив Положення про Комісію з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщений на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, Комісія з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України є консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, утвореним відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів № 283 від 16 травня 2007 року з метою забезпечення проведення кваліфікованої та об’єктивної експертизи проектів ескізів великого Державного Герба України.

Основним завданням Комісії є відбір проектів ескізів, поданих на конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України, та визначення його переможців.

Згідно з положенням, Комісія бере участь у розробленні програми та умов проведення конкурсу, зокрема вимог до проектів ескізів великого Державного Герба України та критеріїв їх оцінки, розглядає та проводить експертизу проектів ескізів, поданих на конкурс, здійснює їх відбір, підбиває підсумки та визначає переможців конкурсу, визначає кращий ескіз.

Комісію очолюватиме віце-прем’єр-міністр України. До складу Комісії входять міністр культури і туризму та міністр юстиції, представники центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, наукових установ, вищих навчальних закладів, а також творчих спілок (за згодою).

Персональний склад Комісії затверджуватиметься Кабінетом Міністрів України, а її діяльність здійснюватиметься на громадських засадах. При цьому члени Комісії не мають права консультувати учасників конкурсу.

Комісія приймає рішення відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії щодо підсумків конкурсу приймається таємним голосуванням двома третинами голосів присутніх на засіданні членів Комісії.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів № 283 від 16 травня 2007 року, Міністерство культури і туризму до 1 серпня 2007 року повинне було підготувати Положення про Комісію з підготовки та проведення конкурсу на кращий великий Державний Герб України, до 1 вересня 2007 року – розробити та затвердити умови проведення конкурсу.

Конкурс на кращий великий Державний Герб України триватиме впродовж 2007-2008 років.

До 1 лютого 2009 року Міністерство культури і туризму має подати до Міністерства юстиції пропозиції за результатами конкурсу для врахування їх під час розроблення законопроекту про великий Державний Герб України.

Протягом двох місяців після надходження відповідних пропозицій Міністерство юстиції має розробити та подати на розгляд Кабміну законопроект про великий Державний Герб України.

Згідно з розпорядженням, очолюватиме Комісію з підготовки і проведення конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України віце-прем‘єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК. До складу комісії включено міністра культури і туризму Юрія БОГУЦЬКОГО, міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, а також представників Секретаріату Президента, вищих органів виконавчої влади, наукових установ.