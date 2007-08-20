Ющенко дасть прес-конференцію «Влада для людей, а не для політиків»

Сьогодні відбудеться прес-конференція Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, прес-конференція під назвою «Влада для людей, а не для політиків» розпочнеться о 12.00 на зеленій галявині на території Секретаріату Президента України і триватиме годину – до 13.00.

У прямому ефірі захід транслюватимуть НТКУ, «5 канал», «24 канал», «Всесвітня служба «УТР» та Національна радіокомпанія України.