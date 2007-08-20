Богатирьова дарма бігала за президентським медом

На ярмарку у Сорочинцях цієї суботи побував не тільки Президент, а й нардепи-регіонали на чолі з лідеркою парламентської фракції ПР Раїсою Богатирьовою, повідомляє сайт партії

„Ми багато чого купили. Повертаюся з чудовим настроем. Є і рушник, і яблука, і великий кошик, і сорочки-вишиванки. От єдине, чого не купили - меду. Кажуть, президентський гарний, але дорогий”, – поскаржилася Богатирьова після відвідин Сорочинського ярмарку.

Політик каже, що на ярмарку вона зустріла Віктора Ющенка, “який у супроводі чисельної охорони обходив торговців усіляким крамом”. Богатирьова спробувала безпосередньо у самого Президента з‘ясувати, де ж подівся мед. Пояснювати причини відсутності “президентських” ласощів голова держави не став, натомість у відповідь поцікавився, чи залишили йому щось поярмаркувати. І після того, як почув схвальну відповідь, поспішив до прилавків із виробами народних майстрів.