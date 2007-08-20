Тимошенко розпочинає тур з пологового будинку

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розпочала виборчий тур областями України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО перебуватиме у Дніпропетровській області, де відвідає міський пологовий будинок, підпише угоду з аграріями, після чого відбудеться прес-конференція.

Також Ю.ТИМОШЕНКО проведе низку зустрічей з мешканцями Дніпропетровщини.

Крім того, відбудеться зустріч лідера БЮТ з жителями міста Тернівка.

Увечері на одному з місцевих телеканалів за участю Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться круглий стіл на тему «Український прорив».