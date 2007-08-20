Тимошенко розпочинає тур з пологового будинку
10:26, 20 серпня 2007Політика
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Лідер БЮТ перебуватиме в Дніпропетровську
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО розпочала виборчий тур областями України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО перебуватиме у Дніпропетровській області, де відвідає міський пологовий будинок, підпише угоду з аграріями, після чого відбудеться прес-конференція.
Також Ю.ТИМОШЕНКО проведе низку зустрічей з мешканцями Дніпропетровщини.
Крім того, відбудеться зустріч лідера БЮТ з жителями міста Тернівка.
Увечері на одному з місцевих телеканалів за участю Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться круглий стіл на тему «Український прорив».
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