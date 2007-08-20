Рада директорів Світового конгресу українців збереться у Донецьку
Робота триватиме два дні
|Аскольд Лозинський
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, у зборах візьмуть участь керівники громадських організацій українців із 40 країн ближнього і далекого зарубіжжя, працівники центральних і місцевих органів влади України.
У прес-службі повідомили, що метою зборів є збереження національної ідентичності, духовності, мови, культури українців, які проживають за межами України, а також координація діяльності українських організацій - членів Конгресу.
Відповідно до програми, робота зборів почнеться з покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку і до меморіальної дошки Василю Стусу.
Сьогодні, 20 серпня, учасники зборів ухвалять протокол попередніх річних зборів ради директорів СКУ, а також заслухають інформацію делегатів країн-учасниць. На 20 серпня запланована також зустріч учасників зборів з представниками української громади в Донецьку.
21 серпня збори заслухають звіти рад, комісій і комітетів, затвердять бюджет на 2008 рік, приймуть нових членів СКУ.