Рада директорів Світового конгресу українців збереться у Донецьку

У Донецьку 20-21 серпня пройдуть загальні збори ради директорів Світового конгресу українців (СКУ) на чолі з його президентом Аскольдом ЛОЗИНСЬКИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, у зборах візьмуть участь керівники громадських організацій українців із 40 країн ближнього і далекого зарубіжжя, працівники центральних і місцевих органів влади України.

У прес-службі повідомили, що метою зборів є збереження національної ідентичності, духовності, мови, культури українців, які проживають за межами України, а також координація діяльності українських організацій - членів Конгресу.

Відповідно до програми, робота зборів почнеться з покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку і до меморіальної дошки Василю Стусу.

Сьогодні, 20 серпня, учасники зборів ухвалять протокол попередніх річних зборів ради директорів СКУ, а також заслухають інформацію делегатів країн-учасниць. На 20 серпня запланована також зустріч учасників зборів з представниками української громади в Донецьку.

21 серпня збори заслухають звіти рад, комісій і комітетів, затвердять бюджет на 2008 рік, приймуть нових членів СКУ.