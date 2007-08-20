Чернігівський обласний штаб НУ-НС очолив брат Луценка
11:38, 20 серпня 2007Політика
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Очільника Чернігівської ОДА потіснили
Керівником чернігівського обласного виборчого штабу блоку «Наша Україна – Народна Самооборона» став Сергій ЛУЦЕНКО - брат лідера цього блоку Юрія ЛУЦЕНКА.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облорганізації “Нашої України – Народної Самооборони”, С.ЛУЦЕНКО зареєстрований у виборчому списку НУ-НС під номером 85.
Він замінив на посаді керівника обласного штабу в.о. голови Чернігівської ОДА Володимира ХОМЕНКА.
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