Цушко заявив, що ніхто його не отруював

Міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО заперечив факт свого отруєння сторонніми особами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр завив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

„Ви від мене чули, що мене отруїли? Не чули. Я з усіх питань, які стосуються мене як людини та політика, буду говорити на прес-конференції, коли піду у передвиборчу відпустку. А зараз я перед вами сиджу як міністр МВС, тож дозвольте не торкатися цієї теми”, - зазначив В.ЦУШКО.

За словами міністра, у нього зараз чудовий стан здоров’я. „Я відповім по-одеському: „Не дождутся!,”- сказав керівник МВС.

Довідка УНІАН. 26 травня В.ЦУШКО був госпіталізований з діагнозом “інфаркт міокарду”. 31 травня у зв`язку із погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКО реанімаційним літаком був доставлений в німецьку клініку. 1 червня його прооперували.

Адвокат Т.МОНТЯН і член СПУ Євген ФІЛІНДАШ заявляли про можливе отруєння міністра.