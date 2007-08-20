Ющенко побачив на біг-бордах політичну хитрість
12:39, 20 серпня 2007Політика
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Президент вважає плагіат методом для слабких
Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає запозичення ідей одних політичних сил іншими спробою дискредитації їхніх намірів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
За словами В.ЮЩЕНКА, йому прикро, коли їдучи українськими дорогами, бачиш рекламу, мета якої - “через авантюри, політичну хитрість дискредитувати когось”.
“Це метод для слабких”, переконаний Президент, оскільки “сильні”, за його словами, переймаються втіленням у життя власних ідей та гасел.
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