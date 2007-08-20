Ющенко побачив на біг-бордах політичну хитрість

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає запозичення ідей одних політичних сил іншими спробою дискредитації їхніх намірів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами В.ЮЩЕНКА, йому прикро, коли їдучи українськими дорогами, бачиш рекламу, мета якої - “через авантюри, політичну хитрість дискредитувати когось”.

“Це метод для слабких”, переконаний Президент, оскільки “сильні”, за його словами, переймаються втіленням у життя власних ідей та гасел.