Президент не поділяє оптимізму Тимошенко щодо референдуму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що для проведення всеукраїнського референдуму щодо внесення змін до Конституції необхідна консолідація демократичних політичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що метою проведення референдуму є не тільки сам факт його проведення, а й реалізація його в українському парламенті. Для цього, на думку Президента, необхідна консолідація політичних сил, проведення консультацій між ними, результатом чого мало б стати їхнє об’єднання, і на цій основі реалізація цієї ініціативи.

При цьому Президент зауважив, що з правової точки зору не слід забувати, що для підготовки референдуму необхідно не менше трьох місяців.

За його словами, цю обставину слід обов’язково враховувати, щоб для політичних опонентів не з’явився додатковий інструмент для дискредитації цієї ідеї.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ ініціює проведення конституційного референдуму одночасно з достроковими виборами до Верховної Ради.

Водночас ЦВК відмовила у реєстрації ініціативних груп зі збору підписів для проведення цього референдуму.

У свою чергу лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що блок оскаржить у суді постанови ЦВК про відмову зареєструвати ці ініціативні групи.

***На конституційний референдум БЮТ пропонує винести 9 питань, зокрема про президентську і парламентську форму правління, про обрання суддів народом, про розширення прав громадян з формування місцевої виконавчої влади, про відміну недоторканності і пільг, позбавлення мандатів депутатів за невиконання передвиборних обіцянок і спрощення процедури проведення референдумів.