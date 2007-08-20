Супрун занесла списки свого блоку в ЦВК
12:57, 20 серпня 2007Політика
812
Український регіональний актив позиціонує себе як третя сила
Сьогодні в ЦВК подав документи на реєстрацію списку кандидатів в народні депутати блок Людмили СУПРУН “Український регіональний актив”.
Як повідомили УНІАН в прес-службі блоку, близько 200 прихильників блоку зібралися під стінами ЦВК на імпровізований мітинг на підтримку політичної сили.
Як заявила лідер блоку Л. СУПРУН, блок позиціонуватиме себе «як альтернативна третя сила».
Вона зазначила, що в країні, де політики займаються “внутрішніми розбираннями”, абсолютно нікому подумати про народні інтереси.
«Ми цим і займемося», - додала Л. СУПРУН.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter