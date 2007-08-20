Ющенко оголосив дострокові вибори, щоб не було стрільби

Президент Віктор Ющенко заявляє, що оголошення дострокових виборів до парламенту було способом не допустити кровопролиття під час політичної кризи.

"Хотів би дати маленьку рекомендацію, зокрема, політикам: не треба боятися дострокових виборів. Це в дуже багатьох ситуаціях - чи не єдиний спосіб не допустити громадянської війни, вийти з політичного колапсу, з політичного протистояння", - сказав Ющенко на прес-конференції у понеділок.

"Переконаний, що в ситуації, в якій опинився український парламент через політичну корупцію небачених розмірів, яка завелася в українському парламенті, був єдиний спосіб вивести країну без стрільби в будь-яку сторону – це проведення дострокових виборів", - додав він.

Ющенко також зазначив, дострокові вибори проводяться "з новими уроками".

"У суспільстві піднята тема депутатської недоторканності, привілей і пільг", - сказав він.

Водночас Ющенко висловив переконання, що спекуляції щодо дострокових виборів "ще довго будуть жити в політичному житті України".

"Ця тема буде підніматися нечесними гравцями, спекулятивними політиками. Але яка б політична сила не махала кулаками, вибори - це демократичний інструмент, до якого звертаються політичні сили будь-якої країни...", - сказав він.

Українська правда