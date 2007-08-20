Ющенко поїде до Путіна після виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що візит до Російської Федерації йому доцільніше здійснити після закінчення виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, на думку Президент, зміна уряду та парламенту несе певний відбиток на двосторонні відносини. Виходячи з цього, за словами В.ЮЩЕНКА, «на рівні хорошого тону» контакти на найвищому рівні логічно проводити після закінчення виборчої кампанії.

Водночас Президент України заявив, що його візит до Росії підготовлений і на рівні Міністерства закордонних справ та Ради національної безпеки і оборони практично готові до підписання документи, що планується розглянути під час його візиту.

Він поінформував, що близько 4 тижнів тому українська сторона передала до Росії близько 20 ініціатив щодо майбутньої двосторонньої зустрічі Президентів України та Росії.

За словами В.ЮЩЕНКА, це здебільшого документи, що планується підписати в розвиток великого українсько-російського договору.