Ющенко почув запах нафталіну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює сумнів у можливості створення коаліції між блоком «Наша Україна – Народна Самооборона» і Партією регіонів у парламенті наступного скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я не великий оптиміст у цій моделі», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Водночас глава держави наголосив, що сьогодні необхідно думати не стільки про те, хто з ким об’єднується, скільки про те, навколо чого можливе таке об’єднання. «Щоб у нас наслідок і причина не плутались. Я переконаний, що помилка, яка була допущена у попередній рік політичною силою Партія регіонів, є те, що вона щиро, відкрито не підтримала Універсал національної єдності, що по суті вона відкликала свій підпис», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, політичні сили повинні чути одна одну, а не боротись одна проти одної, як у ході виборчої кампанії, так і після неї.

Він зауважив, що історично в Україні так склалось, що «сили складаються 50 на 50», і якщо якась політична сила, подібна попередній коаліції в парламенті, спробує так само поводитись брутально, застосовуючи корупційні схеми, ігноруючи наявність опозиції в парламенті, то така політика не матиме жодної перспективи.

«Ключовим посланням до сьогоднішніх політичних сил, які приймають участь у виборах, я сказав би те, що не сипте попіл на голови своїх опонентів сьогодні, чиніть свою поведінку виключно на перспективу, професійно, ставте за мету виключно національні інтереси. Це єдина точка, на базі якої може відбуватись діалог і порозуміння», - сказав Президент, висловивши жаль, що сьогодні цього бракує.

«Мене засмучує те, що виборча кампанія ведеться або на спекуляції, або на протистоянні когось із кимось. Думаю, що це рудименти старої політики, тут дуже багато нафталіну», - сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що це неперспективна політика. Він закликав політичні сили вести змагання програм.