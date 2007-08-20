Президент не дасть шансів Морозу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє, що не дасть підстав для проведення референдуму щодо висловлення йому недовіри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві, коментуючи наміри соціалістів і комуністів ініціювати відповідний референдум.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що необхідно керуватись законом і Конституцією, і якщо є підстави, відповідно до цих документів, оцінювати діяльність Президента як незаконну, тоді виникають підстави для постановки відповідного питання. «Але я хочу сказати своїм опонентам, перш за все МОРОЗУ, комуністам, що такої нагоди я їм не дам», - заявив Президент.

Він назвав відповідні ініціативи спекуляцією, «бо ці сили ніколи не виграють на конструктивній поведінці. Вони повинні працювати тільки на заперечення, вони повинні слугувати іншим пріоритетам, і тому вони їх шукають».

В.ЮЩЕНКО висловив жаль, що такі неконструктивні сили ще існують в Україні. «Їхнє майбутнє уже окреслене існуючими тенденціями, які відкриваються серед українських виборців, але це доживання є дуже складним для нації, для щирих людей, які йшли за тими лідерами, що продемонстрували поведінку, я переконаний, яка не красить не просто лідера політичної сили, а й громадянина», - сказав Президент.

Він додав, що не хоче бути суддею майбутніх перспектив комуністів і соціалістів, і вважає, що це повинні зробити громадяни України, які протягом останніх років «дають свою достойну і морально етичну оцінку цим вождям з минулого».