Янукович рекомендує виконавчій владі забути про вибори

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає регіональні виконавчі влади забезпечувати життєдіяльність регіонів, а не займатися виборами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Чернігові на нараді з питань розвитку підприємництва, інноваційної та інвестиційної діяльності.

«Безумовно, 30 вересня відбудеться політична подія - вибори до Верховної Ради. Але це питання політиків, а не виконавчої влади, підприємців або бізнесу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, першочерговими завданнями виконавчої влади є своєчасний збір урожаю 2007 року, підготовка до осінньо-польових робіт, підготовка до зими і підготовка бюджету на 2008 рік.

Глава уряду вважає, що виконавча влада в Чернігівській області має приділити особливої уваги інвестиційному розвитку регіону. «Потрібно створити умови для залучення інвестицій. Без організації цього процесу гроші не зможуть прийти до регіону. А без розвитку підприємництва, без залучення інвестицій Чернігівська область буде відстаючою», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ висловив жаль, що в Чернігівській області не використовуються можливості отримання пільг, передбачені українським законодавством щодо територій пріоритетного розвитку. «Без розвитку підприємництва неможливо істотно поліпшити життя людей», - наголосив він.

Прем`єр доручив міністру економіки Анатолію КІНАХУ проаналізувати стан підприємств Чернігівської області і дати оцінку їх інвестиційної привабливості. В.ЯНУКОВИЧ також закликав підключитися до цього процесу виконавчу владу Чернігівської області. «У вас, Володимире Миколайовичу (виконуючий обов`язки голови Чернігівської облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО – УНІАН), є прекрасна можливість показати, на що ви здатні. Тут неоране поле з усіх питань. Візьміться всі разом, відкиньте політичні кольори і разом працюйте», - запропонував В.ЯНУКОВИЧ.

За його інформацією, в Чернігівській області 60% прибуткових підприємств. «А вся решта збиткові. Разом з тим, це питання зростання економіки як основного вирішення всіх соціальних проблем», - наголосив глава уряду.