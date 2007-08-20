Ющенко розповів про ”перший клич влади”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що ні за яких умов не відмовиться від запропонованого ним пакета соціальних ініціатив.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції сьогодні у Києві.

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, що б не відбулось в Україні, доки він є Президентом, пакет соціальних ініціатив буде на порядку денному роботи Президента, уряду і парламенту.

«Переконаний, що перший клич влади, перша функція влади – це зробити таку політику, яку б відчувала проста людина», - підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що неодноразово говорив міністрам, прем’єр-міністру про те, що Україна матиме пакет економічних реформ, спрямований на радикальну зміну соціального обличчя країни.