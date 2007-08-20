Тимошенко обіцяє ЦВК показати, що вони - не боги

БЮТ оскаржив у суді відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати ініціативні групи зі збору підписів за проведення конституційного референдуму.

Про це повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Дніпропетровську, передає “Українська правда”.

За її словами, відповідна скарга БЮТ має розглядатися в Адміністративному окружному суді два дні. А у випадку, якщо ЦВК оскаржить рішення суду, то ще два дні вона розглядатиметься у Вищому адміністративному суді.

"І після цього, якщо ЦВК не зареєструє ініціативні групи, ми звернемось до країни, щоб люди прийшли під цю установу і показали, що 9 членів ЦВК не боги в Україні", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також знову висловила сподівання, що найближчими днями зустрінеться із Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ, щоб обговорити питання референдуму щодо Конституції.

"Найближчими днями я намітила зустріч із Президентом, і мені боляче, що так сталося з боку "Нашої України", бо ми домовлялися, що референдум – це наша спільна справа", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас на запитання журналістів, чи не внесуть дії "Нашої України" розколу в діяльність двох опозиційних сил, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що "робитиме все, щоб не зламати співпрацю".

Як повідомляв УНІАН, ЦВК відмовила у реєстрації ініціативних груп зі збору підписів для проведення ініційованого БЮТ конституційного референдуму.

Зокрема, 17 серпня проект постанови про реєстрацію Білоцерківської міської ініціативної групи з проведення конституційного референдуму підтримали 5 з 14 членів ЦВК, а 9 членів ЦВК – утрималися.

Проект постанови про реєстрацію групи підтримали Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Володимир ШЕЛУДЬКО, Юрій ШВЕЦЬ, Ігор ЖИДЕНКО і Анатолій ПИСАРЕНКО.

Решта членів ЦВК, зокрема, голова і заступник голови ЦВК Володимир ШАПОВАЛ і Андрій МАГЕРА, утрималися при голосуванні за ухвалення рішення.