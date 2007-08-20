У Литвина знають, у чому причина багатьох розлучень

14:41, 20 серпня 2007
Політика
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Виборча ініціатива

Блок Литвина ініціює надання молодим сім’ям безвідсоткових кредитів на житло.

Про це УНІАН повідомив лідер Київської організації Народної партії Віктор ПИЛИПИШИН (включений до виборчого списку Блоку Литвина під №5).

«Проблема відсутності власної оселі на сьогодні найактуальніша для молоді. Доведено, що саме вона є причиною багатьох розлучень і вона ж спонукає до небажання народжувати дітей. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми може бути пільговий кредит на житло», - сказав В.ПИЛИПИШИН.

Також в програмі блоку міститься положення про те, що при народженні першої дитини держава має брати на себе зобов’язання про погашення 25% кредиту, другої – 50%, третьої – повне його погашення.

В.ПИЛИПИШИН переконаний, що така стратегія допоможе молодим сім’ям не боятись за своє майбутнє.

 

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