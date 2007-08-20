У Литвина знають, у чому причина багатьох розлучень

Блок Литвина ініціює надання молодим сім’ям безвідсоткових кредитів на житло.

Про це УНІАН повідомив лідер Київської організації Народної партії Віктор ПИЛИПИШИН (включений до виборчого списку Блоку Литвина під №5).

«Проблема відсутності власної оселі на сьогодні найактуальніша для молоді. Доведено, що саме вона є причиною багатьох розлучень і вона ж спонукає до небажання народжувати дітей. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми може бути пільговий кредит на житло», - сказав В.ПИЛИПИШИН.

Також в програмі блоку міститься положення про те, що при народженні першої дитини держава має брати на себе зобов’язання про погашення 25% кредиту, другої – 50%, третьої – повне його погашення.

В.ПИЛИПИШИН переконаний, що така стратегія допоможе молодим сім’ям не боятись за своє майбутнє.