Цушко поскаржився, що його діяльність ”декого бісить”

Міністр внутрішніх України Василь ЦУШКО розчарований діями міліцейських генералів Геннадія МОСКАЛЯ та Віталія ЯРЕМИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську, відповідаючи на запитання про негативні заяви зазначених міліцейських чинів щодо роботи міністерства.

„Мені прикро, що я розчаровуюсь в цих двох генералах. Прикро, що в мене була зовсім інша думка про них як про міліціонерів. Я їх оцінював зовсім по-іншому. Якщо у них цілі виправдовують засоби і вони діють так, - це їх вибір. Я більше не хочу коментувати”, - наголосив керівник МВС.

За словами В ЦУШКА, багатьом не подобається, що МВС стало стабілізуючим органом. „Ми не допустили некерованих подій у країні та громадянської війни. Це декого бісить”, - зазначив. В.ЦУШКО.

На думку міністра, декого не влаштовує позиція МВС, яке „старається бути поза політикою та займається своєю роботою”. „Нам складно, ми постійно як на вулкані”, - підкреслив В.ЦУШКО,

На прохання міністра його перший заступник Михайло КОРНІЄНКО навів статистику, яка, за словами останнього, „неперекручено” свідчить про більш ефективну роботу МВС в 2007 році у боротьбі з корупцією та розкритті навмисних вбивств.

Як повідомлялося, 30 липня колишній начальник Головного управління МВС в м. Києві генерал-лейтенант міліції В.ЯРЕМА звинуватив керівництво МВС у підготовці до фальсифікацій та використання адміністративного ресурсу під час виборчої кампанії.

Г.МОСКАЛЬ, у свою чергу, заявляв, що за період керівництва МВС Василем ЦУШКОМ в Україні збільшилась кількість як загальних злочинів, так і кількість тяжких і особливо тяжких злочинів, а також кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

За словами Г.МОСКАЛЯ, МВС сьогодні певною мірою спотворює інформацію про стан злочинності в країні.