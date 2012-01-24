Власенко каже, що Янукович хоче засадити Тимошенко на 12 років

Захисник екс-прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО не виключає, що найближчим часом можуть розпочатися судові слухання у справі корпорації «Єдині енерегтичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під Качанівською колонією Харкова.

Водночас С.ВЛАСЕНКО не виключив, що суд у цій справі може ухвалити рішення про збільшення терміну ув`язнення Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за його словами, цей термін може бути збільшений з 7 до 12 років, оскільки саме такий термін передбачає та стаття, за якою звинувачується лідер “Батьківщини”.

"Я вимушений констатувати, що ЯНУКОВИЧ настільки боїться Юлію ТИМОШЕНКО, що він дав пряму команду СБУ перетворити 7 років, до яких ТИМОШЕНКО засуджена Печерським судом Києва, у 12 років", - сказав С.ВЛАСЕНКО.