Завтра Янукович летить у Москву

21 серпня прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ відвідає Москву (РФ)

Як повідомляється на сайті В.ЯНУКОВИЧА, у Москві він зустрінеться з керівниками Російської Федерації і візьме участь у відкритті авіасалону.

“Українські авіабудівники сподіваються на підтримку прем`єра в просуванні продукції вітчизняного авіавиробництва на російський ринок”, - йдеться у повідомленні.

Глава уряду України матиме переговори в Москві на тему кооперації України й Росії в літакобудуванні.

На запланованих зустрічах В.ЯНУКОВИЧА з керівництвом Російської Федерації також йтиметься про питання, пов`язані з енергоносіями.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться зі своїм російським колегою Михайлом ФРАДКОВИМ 20 серпня в Сочі.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, під час зустрічі з М.ФРАДКОВИМ планувалося обговорити ряд питань у сфері торговельно-економічних відносин.