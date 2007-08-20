Януковича здивувала риторика Ющенка: він собі такого не дозволяв

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає недоречним використання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ риторики про авантюризм при оцінці діяльності уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив, коментуючи в Чернігові сьогоднішню заяву Президента про те, що соціальні ініціативи Партії регіонів напередодні виборів є політичними спекуляціями і авантюрою.

«Мені це дивно. Я ніколи не дозволяв говорити таке на адресу Секретаріату Президента або Президента особисто. Я хотів би, щоб така риторика як авантюри ніколи не використовувалася, оскільки він діючий Президент, а я діючий прем`єр-міністр», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр підкреслив, що якби він «почав коментувати дії Президента починаючи з 2 квітня», то він би назвав інші епітети. «Але я цього не роблю свідомо, я хотів би, щоб тут була коректність, тому що Президент жодного разу не зустрівся з урядом. За рік не знайшов часу», - сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що уряд готовий зустрітися з Президентом і відповісти на всі його запитання. «Але не для того, щоб займатися авантюрами, а щоб об`єднати зусилля і разом працювати над тими питаннями, які сьогодні існують в державі. Для цього потрібні співпраця і відповідальна влада», - додав він.