Як Мороз скелету краватку поправляв (фоторепортаж)
17:15, 20 серпня 2007Політика
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Лідер СПУ побував на засіданні колегії Міносвіти
У Києві напередодні нового навчального року відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки України. Звичайна чергова нарада з традиційним для розгляду питанням: «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2006-2007 навчальному роках та завдання на 2007-2008 навчальні роки». Але міністр-соціаліст Станіслав Ніколаєнко вирішив запросити на нараду свого партійного боса - Олександра Мороза. Той запрошенням не погребував і вшанував педагогічне товариство своєю присутністю. Не відомо, чи почув лідер соціалістів щось нове і цікаве для себе на нараді, а ось після неї потішив себе і присутніх...
|Поки невідомо, що зацікавило більше: скелет чи краватка на ньому?
|Все-таки краватка...За звичкою екс-спікер відразу дивиться на етикетку: "Hugo Boss" чи Бріоні?
|Тю, дешевий ширпотреб...
|А поезію мою у шкільну програму уже ввели?
Фото Анастасії Сироткіної
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