Як Мороз скелету краватку поправляв (фоторепортаж)

17:15, 20 серпня 2007
Політика
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Лідер СПУ побував на засіданні колегії Міносвіти

У Києві напередодні нового навчального року відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки України. Звичайна чергова нарада з традиційним для розгляду питанням: «Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2006-2007 навчальному роках та завдання на 2007-2008 навчальні роки». Але міністр-соціаліст Станіслав Ніколаєнко вирішив запросити на нараду свого партійного боса  - Олександра  Мороза. Той запрошенням не погребував і вшанував педагогічне товариство своєю присутністю. Не відомо, чи почув лідер соціалістів щось нове і цікаве для себе на нараді, а ось після неї потішив себе і присутніх...

Фото Анастасії Сироткіної

 

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