Янукович не знає, чи приймуть його Путін і Фрадков

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що головною метою його візиту до Москви є підвищення конкурентоспроможності авіабудівної галузі та військово-промислового комплексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні журналістам у Чернігові.

«Головна мета – це забезпечення рівня конкурентоспроможності нашої авіабудівної промисловості і деяких напрямів військово-промислового комплексу. І ця виставка, яка відкривається в Москві – на неї гріх не поїхати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр також повідомив, що до складу урядової делегації включені фахівці й керівники авіабудівних підприємств.

Разом з тим, В.ЯНУКОВИЧ не уточнив, чи плануються в ході його візиту зустрічі з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ і керівником уряду Росії Михайлом ФРАДКОВИМ. «З ким відбудуться зустрічі, я не готовий поки що сказати», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на сайт В.ЯНУКОВИЧА, 21 серпня прем`єр-міністр України відвідає Москву, де зустрінеться з керівництвом Росії і візьме участь у відкритті авіасалону.

Глава уряду України проведе переговори в Москві на тему кооперації України і Росії в літакобудуванні.

На запланованих зустрічах В.ЯНУКОВИЧА з керівництвом РФ також йтиметься про питання, пов`язані з енергоносіями.