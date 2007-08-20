Кабмін погодиться на Хоменка, бо Янукович був у його шкурі

Кабінет міністрів дасть згоду Секретаріату Президента України на призначення Володимира ХОМЕНКА головою Чернігівської обласної державної адміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам у Чернові.

«Що буде від того, якщо я не дам згоду? Це не піде на користь, це тільки дестабілізуватиме ситуацію і не сприятиме розвитку регіону. Не дивлячись на зневагу до Конституції Секретаріатом Президента при призначенні голів обласних держадміністрацій, я ніколи не політизуватиму це питання. Тому, безумовно, Кабінет міністрів дасть згоду», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр зробив цю заяву у присутності в.о. голови Чернігівської ОДА В.ХОМЕНКО. «Я йому про це не говорив. Він вперше це почув і він мене, до речі, не просив. Але я сам знаю, я сам був у його шкурі», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також сказав, що вважає В.ХОМЕНКА досвідченою і відповідальною людиною.

«Він (ХОМЕНКО) одержав низку завдань, ми відпрацюємо спільний протокол (доручень – УНІАН). Я йому побажав, щоб він зачепився в Чернігівщині і пропрацював тут тривалий час, тому що зміна керівництва в цілому не сприяє розвитку регіону, а тільки заважає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про звільнення Миколи ЛАВРИКА з посади голови Чернігівської облдержадміністрації згідно з поданою ним заявою і призначив В.ХОМЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки губернатора.

17 липня в інтерв`ю УНІАН заступник відділу Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР сказав, що в Секретаріаті сподіваються, що Кабмін направить подання щодо призначення головою Чернігівської ОДА тієї людини, яку Президент призначив виконуючою обов`язки губернатора.