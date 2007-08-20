Балога не залишає Тимошенко шансів?

Керівник штабу блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Віктор БАЛОГА застерігає, що “експрес-метод” підготовки нової редакції Конституції України може обернутися серйозними помилками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, В.БАЛОГА вважає, що зміни до Основного Закону слід опрацьовувати на основі глибокого аналізу вітчизняної державотворчої практики, кращих зразків світового конституційного права.

“Ще не зроблені всі висновки з нашого недавнього минулого, в умовах розгорнутої виборчої кампанії деякі підводні камені у владно-політичних конфігураціях можуть залишитися непоміченими. Експрес-метод підготовки нової редакції найголовнішого документа країни може обернутися серйозними помилками”, - сказав керівник штабу.

При цьому В.БАЛОГА запевнив, що блок “Наша Україна – Народна самооборона” виступає за розробку нової редакції Конституції та винесення її на широке всенародне обговорення, вважаючи це актуальним завданням для об’єднаної демократичної сили.

За його словами, недосконалість Основного Закону очевидна, вона вже призвела до глибоких кризових явищ у владі та політикумі. “

Як наголосив В.БАЛОГА, НУ-НС всіляко вітає продуктивні ініціативи щодо корекції Конституції, зокрема, які виходять від Блоку Юлії Тимошенко - головного політичного союзника блоку “Наша Україна – Народна самооборона”. Як вказав В.БАЛОГА, заслуговує на велику повагу робота, яку провів БЮТ з організації конституційного референдуму. “Ми одержали наочне підтвердження, що зміни до Конституції – це вимога не лише політичних партій. Цього усвідомлено потребує суспільство”, - сказав він.

Керівник штабу висловив впевненість у тому, що всенародне обговорення проекту оновленого Основного Закону неодмінно відбудеться. “Ні в якому разі не можна усувати народ від визначення шляху, яким має йти його країна. Референдум – одна з форм прямого народовладдя, і в такий спосіб можна одержати реальний зріз суспільних очікувань і пропозицій. Про важливість повноцінної дискусії щодо Конституції неодноразово говорив і Президент Віктор ЮЩЕНКО”, - відзначив В.БАЛОГА.

Водночас він вважає, що проведення конституційного референдуму чи іншого плебісциту в день позачергових парламентських виборів лише зашкодить роботі над Основним Законом. “Голосування 30 вересня важливе як ніколи, адже саме з ним люди пов’язують надію на якісне оновлення влади. Тому доповнення виборів іншим важливим загальнодержавним заходом – референдумом щодо Конституції – автоматично поділить увагу людей надвоє. Для докладного вивчення конституційних ініціатив потрібен час - не затягнутий, але достатній”, - підсумував В.БАЛОГА.