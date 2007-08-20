ЦВК відмовила в реєстрації ще 295 групам з підготовки референдуму

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ще 295 ініціативним групам зі збору підписів громадян за проведення конституційного референдуму, ініційованого БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ЦВК прийняла сьогодні на своєму засіданні.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК минулого тижня вже відмовила у реєстрацію майже 40 ініціативних груп зі збору підписів для підготовки конституційного референдуму.

Відмова в реєстрації мотивувалася тим, що запропоновані для референдуму питання не є предметом референдуму за народною ініціативою.

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні повідомила, що блок вже оскаржив у суді ухвали ЦВК про відмову зареєструвати ініціативні групи.