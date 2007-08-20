Янукович вважає, що ситуацію дестабілізували укази Ющенка

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що перед проведенням референдуму необхідно провести консультації між всіма політичними силами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні журналістам у Чернігові, коментуючи думку Президента України Віктора ЮЩЕНКА про те, що конституційний референдум продемонструє всі недоліки політичної реформи.

«Для того щоб проводити референдум, спочатку потрібно, щоб головні політичні сили провели між собою консультації, і щоб референдум, коли він відбудеться, сприяв об`єднанню України, сприяв вирішенню цих болючих питань, які існують в державі. Над цим потрібно попрацювати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр нагадав, що політичну реформу в 2004 році підписав Президент України В.ЮЩЕНКО. «Для того щоб зробити оцінку, що політична реформа дає суспільству і державі, потрібен час, щоб вона попрацювала, і ми зробили б висновки», - додав він.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, ситуація за час дії політичної реформи склалася таким чином, що всі гілки влади не змогли стабільно працювати.

«Ми попрацювали кілька місяців у 2006 році, ми попрацювали декілька місяців у 2007 році, і далі нам не дали працювати, тому що заблокували парламент і у нас відняли механізм здійснення реформи. Це ще одна з причин, чому ми не змогли здійснити багато реформ, які були намічені», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр зазначив, що уряду довелося дуже складно працювати, “не маючи підтримки у Верховній Раді і маючи досить складні відносини з Президентом».

«Перш за все, країні потрібна стабільність. Починати після виборів будь-які спроби дестабілізувати ситуацію за допомогою будь-яких дій, чи то це референдум, чи то це указ і так далі – це знову вести Україну шляхом до політичної нестабільності. Перед тим, як зробити такий крок, потрібно його вивірити з усіх боків, щоб не повторити те, що відбулося з квітня цього року, коли прозвучали укази Президента, які дестабілізували ситуацію – політичну і, на жаль, не сприяли економіці», - переконаний він.