Мартинюк: Комуністи ніколи не визнають ОУН-УПА

Перший заступник голови Верховної Ради V скликання, кандидат у народні депутати від КПУ Адам МАРТИНЮК заявляє, що комуністи ніколи не визнають ОУН-УПА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з виборцями Чернівців.

„Комуністи ніколи не допустять визнання героями України або воюючою стороною у ІІ Світовій війні воїнів ОУН-УПА, тому що вони до геройства нічого не мають”, - заявив А.МАРТИНЮК.

„Тут у залі, - звернувся А.МАРТИНЮК до радянських ветеранів, які зайняли перші місця на цій зустрічі, - сидить чимало людей, які у 1944 році проходили територію Західної Україні і яким ці герої стріляли у спину. Вони йшли сюди вчити дітей, піднімати культуру”.

Після цього у залі мало не виникла бійка, коли один із присутніх вигукнув до Адама МАРТИНЮКА: „А чого ж вони сюди йшли? Хто їх звав? Вони теж окупанти!”, на що один із лідерів КПУ вигукнув: „Треба таким ветеранам мовчки сидіти і не рипатися!”.

За словами А.МАРТИНЮКА, більшість жителів Західної України, яких висилала до Сибіру радянська влада, „заробили це заслужено”, хоча „були й перегиби, так як це сталось у 1932-1933 роках”.