Тимошенко про шкільні оцінки, батьківські гроші та студентські стипендії

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО виступає за зміну системи іспитів у школярів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Я вважаю, що нам потрібно якіснішим чином змінити контроль якості знань на іспитах в школі, і зробити так, щоб всі оцінки, отримані в школі, були адекватні, і потім вступ до вищих навчальних закладів проводився без додаткових іспитів, фактично базуючись на іспитах, зданих у випускних класах школи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, лідер БЮТ повідомила, що в майбутньому на освіту дітей не буде впливати стан заможності їхніх батьків, а тільки власні знання.

Також Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що студентська стипендія не може бути нижчою за прожитковий мінімум.

Лідер БЮТ пообіцяла, що всі студенти після закінчення вищих навчальних закладів гарантовано матимуть своє перше робоче місце.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, що «для того, аби повернути усіх заробітчан, які поїхали за кордон, а це в основному молодь, нам потрібно якнайшвидше переходити до стандартів європейської заробітної платні».