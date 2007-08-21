Гриценко поки не бачить підстав звинувачувати Балогу

Представник блоку "Наша Україна - Народна Самооборона", міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що глава Секретаріату Президента України, керівник виборчого штабу блоку НУ-НС Віктор БАЛОГА не використовує адміністративний ресурс.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні в ефірі телеканалу “1+1”.

"Я не бачу поки підстав, щоб звинувачувати голову штабу в використанні адмінресурсу", - заявив А.ГРИЦЕНКО.

"Я можу сказати, що БАЛОГА, як і інші члени Секретаріату, відмовився бути в списку, і цим прийняв сильне рішення", - цитує А.ГРИЦЕНКА “Українська правда”.

Відповідаючи на запитання, чи піде В.БАЛОГА у передвиборчу відпустку, А.ГРИЦЕНКО зазначив: "Тепер, коли Президент повернувся з відпустки, БАЛОГА як і прем’єр, віце-прем`єри, і члени уряду, які є в списках або працюють в штабах, визначиться сам, порадившись з Президентом".