Колесников: якщо розумні мають голосувати за БЮТ, то красиві – за ПР

Регіонал Борис Колесников у інтерв`ю Українській правдізаявив, що особисто не має нічого проти лідера БЮТ Юлії Тимошенко, попри те, що в його коментарях простежуються ясно помітні нотки антипатії. «Ну що ви! Вона – чарівна жінка, - сказав Колесников. - Але коли вона говорить в ефірі 1+1, що всі, хто володіє інтелектом, мають голосувати за БЮТ, то, отже, всі красиві мають голосувати за Партію регіонів. Виходить, що форма не відповідає змісту».

Судячи з усього, з погляду Колесникова, сучасні політики першого ешелону мало чим відрізняються один від одного. У відповідь на зауваження кореспондента УП, що «Кучма, між іншим, вивів в люди вашого лідера Віктора Януковича...», Колісників відрізав: «...А також Віктора Ющенка, Анатолія Кінаха, Юлію Тимошенко, Віктора Пинзеника, Юрія Еханурова і інших менш відомих лідерів "демократичних сил". Тому нашій команді було б цікаво подивитися на закон про люстрацію».

Вельми популярна сьогодні тема скасування недоторканності також хвилює регіонала. І він згоден голосувати за такий законопроект. Незважаючи навіть на те, що результатом, на його думку, стане... останній цвях в кришку труни демократії.

«Я за скасування депутатської і президентської недоторканності і обіцяю проголосувати "за", - заявив Колісників. - Але в нашій країні, з нашим рівнем Генеральної прокуратури, МВС і інших контролюючих організацій, ми передамо всю владу правоохоронним органам. Не президентові, прем`єрові або парламенту, а Генпрокуратурі і МВС. Так ми заб`ємо останній цвях в кришку труни демократії».