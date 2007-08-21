У Ющенка вважають, що ”експрес-метод” Тимошенко - небезпечний

Виборчий блок “Наша Україна – Народна самооборона” виступає за розробку нової редакції Конституції та винесення її на широке всенародне обговорення, вважаючи це актуальним завданням для об’єднаної демократичної сили. Про це сьогодні сайту RAZOMзаявив керівник штабу Блоку Віктор Балога.

Керівник Секретаріату Президента вважає, що зміни до Основного Закону слід опрацьовувати на основі глибокого аналізу вітчизняної державотворчої практики, кращих зразків світового конституційного права. “Ще не зроблені всі висновки з нашого недавнього минулого, в умовах розгорнутої виборчої кампанії деякі підводні камені у владно-політичних конфігураціях можуть залишитися непоміченими. Експрес-метод підготовки нової редакції найголовнішого документа країни може обернутися серйозними помилками”, - застерігає керівник штабу.

Як вказав Балога, заслуговує на велику повагу робота, яку провів БЮТ з організації конституційного референдуму. “Ми одержали наочне підтвердження, що зміни до Конституції – це вимога не лише політичних партій. Цього усвідомлено потребує суспільство”. Та висловив упевненість у тому, що всенародне обговорення проекту оновленого Основного Закону неодмінно відбудеться.

Водночас Балога вважає, що проведення конституційного референдуму чи іншого плебісциту в день позачергових парламентських виборів лише зашкодить роботі над Основним Законом. “Голосування 30 вересня важливе, як ніколи, адже саме з ним люди пов’язують надію на якісне оновлення влади. Тому доповнення виборів іншим важливим загальнодержавним заходом – референдумом щодо Конституції – автоматично поділить увагу людей надвоє. Для докладного вивчення конституційних ініціатив потрібен час - не затягнутий, але достатній”.