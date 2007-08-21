Суд зобов`язав ЦВК виконати бажання НУ-НС і БЮТ

Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Центральну виборчу комісію визначити порядок підтвердження неспроможності виборця самостійно пересуватися і голосувати на виборчій дільниці.

Як повідомляє "Комерсант-Україна", таке рішення суд ухвалив у понеділок, розглянувши позови Блоку Юлії Тимошенко і блоку "Наша Україна-Народна самооборона".

Колегія суддів визнала неправомірною постанову ЦВК "у частині затвердження форми заяви виборця, який тимчасово неспроможний пересуватися самостійно, із проханням забезпечити йому можливість голосування вдома".

Суд зобов’язав ЦВК прийняти постанову, у якій мають бути затверджені обов’язкові вимоги до заяв про голосування вдома, а також визначити процедуру перевірки інформації, викладеної в цих заявах.

"На жаль, як і попередні рішення цього суду, що стосуються реєстрації БЮТ, це рішення довіри не викликає", - сказав представник Партії регіонів у ЦВК Владислав ЗАБАРСЬКИЙ.

За його словами, територіальні комісії наділені достатніми повноваженнями для перевірки обґрунтованості голосування вдома в кожному конкретному випадку.

"Насправді, жодних підстав для того, щоб скористатися голосуванням удома з метою фальсифікації, бути не може", - переконаний В.ЗАБАРСЬКИЙ.

Він упевнений, що у випадку посилення вимог близько 2 млн. виборців не зможуть проголосувати вдома.

Як відомо, ЦВК постановою від 13 серпня передбачила, що особам, які бажають голосувати вдома, достатньо надати просту заяву.