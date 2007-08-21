Путін нашвидкуруч поговорив з Януковичем

У підмосковному Жуковському на Міжнародному авіакосмічному салоні «МАКС-2007» пройшла коротка зустріч прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч відбулася відразу після того, як Президент Росії відкрив авіасалон.

У своєму виступі на відкритті В.ПУТІН повідомив, що цього року в авіасалоні беруть участь 780 російських і зарубіжних компаній (з 110 країн).

В.ПУТІН заявив, що форум розширюється щороку, і він сподівається, що «МАКС» стане найбільшим форумом ділового партнерства у сфері авіації та космосу.

Президент Росії і прем`єр України відправилися спостерігати за демонстраційними польотами.