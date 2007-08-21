Колишній військовослужбовець напав на пост 43-ї авіабригади у Василькові

Сьогодні вночі на пост 43-ї авіаційної бригади у селищі Васильків, що на Київщині, було вчинено напад з метою захоплення зброї. Про це сьогодні журналістам повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, «сьогодні о 0.10 в 43-й авіаційній бригаді у Василькові був вчинений напад на пост з метою захоплення зброї». А.ГРИЦЕНКО повідомив, що солдат строкової служби Роман ЗЕЛЕНЧУК, який був на посту, відповідно до статуту, зробив попереджувальний постріл вгору і, таким чином поклав нападника на землю. Зловмисника заарештовано і передано до міліції.

А.ГРИЦЕНКО також повідомив, що прийняв рішення нагородити Р.ЗЕЛЕНЧУКА відзнакою Міністерства оборони та надати йому відпустку на 10 діб за абсолютно точні дії на посту.

«Я дякую цьому солдатові, який, незважаючи на короткий термін служби в армії, виконав бойове завдання і тим самим унеможливив потрапляння зброї у злі руки», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Міністр також додав, що нападник є колишнім військовослужбовцем за контрактом цієї військової частини, який був звільнений за службовою невідповідністю. За словами А.ГРИЦЕНКА, затриманий повністю визнав свою вину, повідомивши, що хотів захопити автомат. Крім того, у нього були виявлені ніж, рукавички та удавка.