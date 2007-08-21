Експерти не вірять, що Янукович поїхав у Москву заради літаків

Директор міжнародних програм Центру імені Разумкова Валерій Чалий вважає, що авіасалон – лише формальна підстава для візиту українського прем’єра. Насправді ж, на думку експерта, Віктор Янукович шукав зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним.

«В умовах, коли було перенесення засідання міждержавної комісії Ющенко – Путін, візит прем’єра навряд чи зробить радикальні зміни в ситуації. Я можу передбачити, що, скоріше, Янукович шукає сьогодні зустрічі з президентом Росії», – сказав Валерій Чалий.

Так само не вірить у те, що участь у відкритті авіасалону є основною метою візиту Віктора Януковича до Москви, експерт Групи стратегічних і безпекових студій Сергій Герасимчук, адже українські літаки, за його словами, представлені там незначною мірою.

Сергій Герасимчук вбачає у візиті політичні причини, а саме: «Передусім – це бажання Януковича вкотре проконсультуватися зі своїми московськими колегами щодо ситуації в Україні і можливих виборів. Причина друга, як на мене: Янукович своєю поїздкою нібито надає підтримку російському президенту і демонструє, що Україна готова іти у фарватері політики Росії. Ну і крім того, в такий спосіб Янукович задовольняє потребу Кремля, щоб маркувати Україну в очах Заходу як державу, яка досить помірно ставиться до вступу до євроатлантичних структур і більшою мірою зараз інтенсифікує свої зв’язки з проросійськими структурами».

Російська сторона після вборів проявить свою енергетичну стратегію і ставлення до України

Що ж до енергетичних питань, то експерт Ради з енергетичної політики Олена Вітер вважає, що їх справді обговорюватимуть, але, на її думку, у тісному зв’язку з питаннями політичними.

«На мою думку, Віктор Янукович буде робити спробу домовитися з російською стороною як мінімум використовувати у виборчій кампанії гасло про те, що при своїй перемозі ціни на газ підніматися не будуть. Разом з тим я думаю, що серйозних розмов на тему енергетики і реальної ціни на газ на 2008 рік поки що не буде, оскільки російська сторона очікує результатів виборів, і тільки після кінця вересня буде вибудовувати свою стратегію і ставлення щодо України» –сказала експерт Ради з енергетичної політики Олена Вітер.

На «після виборів», між тим, відкладена і зустріч президентів Ющенка й Путіна.

Радіо "Свобода"