Тимошенко: я - не Ющенко, амністії Януковичу та Ахметову підписувати не буду

Юлія Тимошенко обіцяє покарати за зловживання прем`єра Віктора Януковича і члена Партії регіонів Ріната Ахметова. Про це лідер БЮТ заявила вчора на мітингу у Тернівці Дніпропетровської області, повідомляє сайт БЮТ.

"Я хочу сказати Віктору Федоровичу і Рінату Леонідовичу, якщо вони мене чують, що я не Ющенко, я їм амністії підписувати не буду", – сказала Юлія Тимошенко.

"Цього разу ми не дамо їм створювати коаліцію, говорячи, що вони нормальні демократичні політики", - пообіцяла лідер БЮТ. За словами Юлії Тимошенко, Партія регіонів – "це не партія, це клан, корпорація тіньового капіталу". "Вони тільки мріють натрощити і розколоти усіх, щоб узяти своє, але цього разу в них нічого не вийде", - додала вона.

Також лідер БЮТ пообіцяла у випадку приходу до влади встановити покарання у вигляді довічного ув‘язнення за корупцію.