Програма святкових заходів у Києві на День Незалежності
Від молитви - до феєрверка
24 серпня вся країна відзначатиме 16-у річницю Незалежності України. За традицією найзнаковіші заходи (наприклад, виставка квітів, концерт на Майдані, феєрверк) пройдуть в Києві, тому в ці дні столиця чекає напливу гостей зі всієї країни. Все найцікавіше пройде в таких місцях:
Софійська площа9.00, Софійський собор - «Молитва за Україну» за участю перших осіб держави і представників всіх релігійних конфесій.
10.00, Софійска площа. Святкові збори. У них обіцяють взяти участь Президент Віктор Ющенко, прем`єр-міністр Віктор Янукович. У програмі - церемонія присвоєння видатним українцям звання Героя України.
19.00, Національний заповідник «Софія Київська» - за участю глави держави і прем`єр-міністра буде проведений офіційний прийом.
Центр міста
12.00, Майдан Незалежності - концерт військових оркестрів. Хрещатик - молодіжна легкоатлетична естафета «Кубок Незалежності».
13.00, біля Арки Дружби Народів - відкриття фестивалю громадських організацій.
15.00, міськадміністрація - Віктор Ющенко вручить паспорти ровесникам незалежності - 16-річним громадянам зі всієї країни, що народилися 24 серпня.
19.00, Майдан Незалежності - святковий концерт.
22.00, Майдан Незалежності - святковий феєрверк.
Співоче поле
12.00 - відкриття міської виставки квітів «Орнаменти і узори народів світу».
Висаджувати клумби до виставки розпочали ще тиждень тому. Основою композиції «Греція» стане амфітеатр, Росія буде представлена теремком. Україні присвятили дві композиції: орнаменти трипільської культури, а інша розповість про Київську Русь. Також можна буде побачити орнаменти, які використовували племена Майя з Південної Америки, і навіть єгипетську піраміду.
Протягом дня в Печерському ландшафтному парку також проходитиме Всеукраїнський фестиваль творчості колективів підрозділів внутрішніх справ.