Програма святкових заходів у Києві на День Незалежності

24 серпня вся країна відзначатиме 16-у річницю Незалежності України. За традицією найзнаковіші заходи (наприклад, виставка квітів, концерт на Майдані, феєрверк) пройдуть в Києві, тому в ці дні столиця чекає напливу гостей зі всієї країни. Все найцікавіше пройде в таких місцях:

Софійська площа 9.00, Софійський собор - «Молитва за Україну» за участю перших осіб держави і представників всіх релігійних конфесій.

10.00, Софійска площа. Святкові збори. У них обіцяють взяти участь Президент Віктор Ющенко, прем`єр-міністр Віктор Янукович. У програмі - церемонія присвоєння видатним українцям звання Героя України.

19.00, Національний заповідник «Софія Київська» - за участю глави держави і прем`єр-міністра буде проведений офіційний прийом.

Центр міста

12.00, Майдан Незалежності - концерт військових оркестрів. Хрещатик - молодіжна легкоатлетична естафета «Кубок Незалежності».

13.00, біля Арки Дружби Народів - відкриття фестивалю громадських організацій.

15.00, міськадміністрація - Віктор Ющенко вручить паспорти ровесникам незалежності - 16-річним громадянам зі всієї країни, що народилися 24 серпня.

19.00, Майдан Незалежності - святковий концерт.

22.00, Майдан Незалежності - святковий феєрверк.

Співоче поле

12.00 - відкриття міської виставки квітів «Орнаменти і узори народів світу».

Висаджувати клумби до виставки розпочали ще тиждень тому. Основою композиції «Греція» стане амфітеатр, Росія буде представлена теремком. Україні присвятили дві композиції: орнаменти трипільської культури, а інша розповість про Київську Русь. Також можна буде побачити орнаменти, які використовували племена Майя з Південної Америки, і навіть єгипетську піраміду.

Протягом дня в Печерському ландшафтному парку також проходитиме Всеукраїнський фестиваль творчості колективів підрозділів внутрішніх справ.

КП в Украине