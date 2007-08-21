Ющенко поїхав у Херсонську область

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із одноденною робочою поїздкою до Херсонської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, передбачається, що у м. Таврійськ В.ЮЩЕНКО візьме участь в урочистому відкритті підприємства зі складання важкої спецтехніки «ПетроНікс» та ознайомиться із виробничими потужностями підприємства.

Також Президент має намір відвідати ВАТ «Каховський завод електрозварювального устаткування» та поспілкуватися з його робітниками.

Окрім цього, під час поїздки В.ЮЩЕНКО планує провести зустріч із керівниками аграрних підприємств регіону.

Заплановано також коротке спілкування Глави держави з представниками ЗМІ.

У поїздці В.ЮЩЕНКА супроводжує заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.