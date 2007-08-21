Янукович показав Путіну українські літаки

Президент Росії Володимир ПУТІН сьогодні, перебуваючи на Міжнародному авіакосмічному салоні “МАКС-2007”, який відкрився сьогодні в підмосковному місті Жуковський, відвідав експозицію Державного авіабудівного концерну «Авіація України».

Як передає кореспондент УНІАН, Президент Росії уважно ознайомився з експозицією у супроводі прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови Правління ДАК Олега ШЕВЧЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, АНТК імені О.К.Антонова представить на Міжнародному авіакосмічному салоні МАКС-2007 регіональний реактивний літак нового покоління Ан-148-100.