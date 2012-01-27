Немиря вже пояснює, що санкцій проти України опозиція у ПАРЄ не просила

Якщо ПАРЄ застосує санкції відповідно до своєї Резолюції, то вони стосуватимуться низки посадових осіб, а не в цілому України.

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив заступник лідера партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ, передає кореспондент УНІАН.

“Такі санкції мають бути відкалібровані і спрямовані на тих, хто порушує зобов`язання, позбавляє політичниx опонентів рівності і змагальності. Ми як опозиція говоримо про санкції проти режиму та його представників, і ми не говоримо про санкції проти України”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Серед санкцій, які можуть бути, за його словами, це призупинення права голосу української делегації в ПАРЄ. Крім того, можуть бути запроваджені такі дії як заморожування фінансових активів тих виконавців та замовників певних політичних дій, заборона на видачу віз тощо. Г.НЕМИРЯ наголосив, що в першу чергу, це стосуватиметься працівників прокуратури, суддів, які ухвалювали неправомірні рішення, керівників місцевих органів влади та вищих посадовців - від Президента до членів уряду.

Г.НЕМИРЯ також додав, що опозиція не лобіювала санкції проти України. “Ми лобіювали заходи, які б зробили цю Резолюцію ефективною”, - сказав він. При цьому Г.НЕМИРЯ наголосив, що відповідні заходи можуть бути застосовані вже у квітні поточного року.

За словами Г.НЕМИРІ, за дві ключові поправки до Резолюції щодо санкцій та звільнення екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та інших опозиціонерів не голосували лише делегації Азербайджану, Вірмені, Туреччини та частково Росії.