Плющ вважає ідеї Тимошенко, Мороза та Симоненка однаково нереальними

Іван Плющ, №23 у списку блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”, розцінює партійні проекти нової Конституції, презентовані блоком Юлії Тимошенко, СПУ та КПУ, однаково. Як такі, що... не є реальними.

“Я до них ставлюся, як до таких, що не є реальними чи такими, що підлягають до розгляду, заявив Плющ у інтерв’ю “Главреду”. - Вони мають право говорити, що завгодно, але право внести проект змін до Конституції має тільки Президент України або 150 народних депутатів України. Ні у Юлії Тимошенко, ні, тим більше, у Петра Симоненка чи Олександра Мороза 150 депутатів немає”.

Так само спокійно Плющ ставиться й до заяв різних політичних сил про форми майбутньої коаліції у парламенті наступного скликання. Водночас політик підкреслив, що висловлює свою власну думку, а не точку зору блоку.

“Знову хочу підкреслити, що висловлюю не думку політичної сили, де я у списку, а лише своє бачення. Хотів би сказати, що важко провести грань, де популізм, а де – реалії. Адже ніхто не заважає думати, що якщо будуть створені умови, можна реалізувати й те, що здається утопією. Чи можна вважати, що у Юлі Володимирівни були чудові умови для реалізації її гасел? Думаю, що це було б невірно.

Тому на стадії до виборів можна говорити про різні форми коаліції, але це не значить, що ці уявні коаліції збережуться після виборів. До виборів кожна з політичних сил намагається бути представленою в парламенті. Але коли відбудуться вибори і ми побачимо фактичну розстановку політичних сил, тоді можна говорити більш предметно про те, хто буде прем’єром”.