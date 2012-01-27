Азаров визнав свій недолік і розказав, коли чекати великих грошей

В Україні немає умов для залучення іноземного капіталу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на сьогоднішній зустрічі з профспілковими організаціями.

«Чому гроші з України в офшори йдуть? Тому що тут створено такі умови оподаткування, за яких вигідніше транзакцію проводити через офшорні зони», - зазначив прем`єр-міністр.

За його словами, Україну не можна зробити офшорною територією, оскільки в неї є соціальні та інші зобов`язання перед громадянами.

«Але створити в Україні сприятливі умови з тим, щоб наш капітал спокійно почувався в нашій країні - ось це наше перспективне й головне завдання. Коли ми це зробимо, ми отримаємо колосальний приплив інвестицій. Поки, на жаль, у нас немає такого клімату й умов, щоб капітал сюди приходив. Це великий наш недолік, наше велике недопрацювання», - резюмував М.АЗАРОВ.