Азаров «дуже шкодує», що потрапив в уряд

Прем`єр-міністр України Микола Азаров шкодує, що пішов працювати в уряд. Про це він повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання студентів Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

Відповідаючи на питання, чи не шкодує він, що при всіх своїх наукових регаліях пішов працювати в урядові структури, Микола Азаров сказав: «Дуже шкодую».

Нагадаємо, 24 листопада минулого року прем`єр-міністр України Микола Азаров став почесним професором Євразійського національного університету імені Гумільова у Казахстані.

Дзеркало тижня