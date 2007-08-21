Діти Шухевича подадуть до суду на Януковича, Табачника і Симоненка

Президент Світового конгресу українців (СКУ) Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ має намір ініціювати звернення з позовом до Європейського суду з прав людини проти лідера Компартії України Петра СИМОНЕНКА, прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА і віце-прем`єра Дмитра ТАБАЧНИКА за наклеп щодо командуючого ОУН-УПА Романа Шухевича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЛОЗИНСЬКИЙ заявив сьогодні в Донецьку на загальних зборах ради директорів СКУ.

А.ЛОЗИНСЬКИЙ нагадав, що після того, як Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про святкування 100-річного ювілею Р.Шухевича, П.СИМОНЕНКО заявив, що Україна не повинна шанувати пам`ять людини, яка одержала з рук Гітлера два "Залізні хрести". Подібні звинувачення на адресу Р.Шухевича в інтерв`ю газеті "День" висловив і віце-прем`єр Д.ТАБАЧНИК, відзначив А.ЛОЗИНСЬКИЙ.

Він повідомив, що звернувся до Національної академії наук України, де йому підтвердили, що жодних нагород від фашистів, і тим паче від Гітлера Р.Шухевич не одержував. А.ЛОЗИНСЬКИЙ додав, що розцінює заяви П.СИМОНЕНКА і Д.ТАБАЧНИКА як наклеп і осквернення пам`яті командира ОУН-УПА.

За словами А.ЛОЗИНСЬКОГО, оскільки Д.ТАБАЧНИК є членом уряду, судовий позов стосуватиметься всього Кабінету Міністрів і його керівника В.ЯНУКОВИЧА.

А.ЛОЗИНСЬКИЙ також вказав, що він лише ініціює подання позову, але поданий він буде від імені дітей Р.Шухевича - Юрія і Марії ШУХЕВИЧІВ.

Крім того, А.ЛОЗИНСЬКИЙ має намір подати два позови проти Росії. Перший позов стосуватиметься факту вбивства українських активістів в Іванові, Тулі і Владивостоку. Другий позов - відмови Росії зареєструвати на своїй території Українську православну церкву Київського патріархату і Українську греко-католицьку церкву.

"Нам потрібно над цим попрацювати. Ми інколи доволі безпорадні, але дуже добрі люди. Потрібно бути інколи євреями, і в цьому випадку потрібно добиватися своїх прав усіма можливими способами", - аргументував А.ЛОЗИНСЬКИЙ.