Янукович з Путіним домовилися об`єднати зусилля

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Володимир ПУТІН на зустрічі на міжнародному авіакосмічному салоні «МАКС-2007» в підмосковному Жуковському обговорили питання літакобудування і двостороннього економічного співробітництва

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу для журналістів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що в ході зустрічі була детально обговорена тема літакобудування, зокрема, шляхи реалізації спільної політики, оскільки сторони чітко розуміють, що на сьогоднішній день об`єднаними зусиллями Україна і Росія можуть будувати цілий ряд перспективних моделей літаків і бути конкурентоспроможними на світових ринках.

«Це питання головне, яке ми обговорювали. Ми розуміли, що нам потрібно об`єднувати зусилля на тих напрямах і на рівні тих підприємств, які сьогодні можуть зробити конкретний ривок у області авіабудування як з української, так і з російської сторін», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що в ході зустрічі обговорювалися і питання економічного співробітництва, зокрема, проблеми, що існують на сьогоднішній день між двома країнами.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, сторони відзначили зростання товарообороту між Україною і Росією в 2007 році на рівні 32%. «Зростає український експорт, і цього року додатне сальдо торгового балансу ми поступово вирівнюємо в торгово-економічних відносинах з Росією. До цього, звичайно, був дуже великий перекіс», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він також повідомив, що в ході зустрічі обговорювалися питання паливно-енергетичного комплексу, зокрема, шляхи забезпечення стабільної роботи енергосистем і транзит нафти і газу в Європу.