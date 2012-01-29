Молодь 24 години проведе у камерах слідчого ізолятора КДБ

У Тернополі триває акція «Доба», у рамках якої молодь 24 години проведе у камерах колишнього слідчого ізолятора КДБ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської організації Спілки української молоді, яка організувала захід, акція присвячена пам’яті Героїв Крут.

Під час перебування у камерах нинішнього Музею політв’язнів і репресованих молоді люди матимуть нагоду з 11.00 28 січня до 11.00 29 січня поспілкуватися з воїнами ОУН-УПА та політв’язнями, переглянути відеофільми про національно-визвольну боротьбу. Завершиться акція літургією.

Також організатори запропонували учасникам акції дотримуватися так званого крутянського посту, який започаткували у 1931 році соратники Романа Шухевича і Степана Бандери. Піст полягає у відмові від їжі з 21.00 28 січня до 6.00 30 січня.

Акція «Доба» поводиться у Тернополі з 2005 року. Торік її учасниками були письменник Василь ШКЛЯР та міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ.